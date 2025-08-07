Dövizler / H
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
H: Hyatt Hotels Corporation Class A
142.98 USD 0.19 (0.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
H fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.72 ve Yüksek fiyatı olarak 144.12 aralığında işlem gördü.
Hyatt Hotels Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
H haberleri
- Bernstein, Küresel Otelcilik Liderleri Arasında En İyi Otel Hisselerini Sıraladı
- Bernstein Ranks the Top Hotel Stocks Among Global Hospitality Leaders
- Bernstein, nakit getiri görünümüne dayanarak Hyatt Hotels hisse fiyat hedefini 177 dolara yükseltti
- Bernstein raises Hyatt Hotels stock price target to $177 on cash return outlook
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- From parliament to luxury hotels, Nepal’s protest movement targeted the elite
- Hyatt Hotels Corporation (H) yatt otels Corporation Presents at 2025 BofA Gaming, Lodging & Leisure Conference - Slideshow (NYSE:H)
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Charles River (NYSE:CRL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- 3 Hotel Stocks to Keep an Eye on Amid Industry Headwinds
- All-inclusive hotels are once again having a moment (thanks to Gen Z)
- Hyatt Hotels Stock: It's Quite Decent, But There Are Better Options (NYSE:H)
- Why Is Soho House Stock Soaring Monday? - Soho House (NYSE:SHCO)
- Hydro One appoints interim CEO as Lebeter takes compassionate leave
- Hydro One declares quarterly dividend of $0.3331 per share
- Hyatt hotels CEO Hoplamazian sells $6.76 million in stock
- Hyatt and American quietly share viable path to elite status
- Hyatt Hotels Q2 Earnings - Hyatt Hotels (NYSE:H)
- Hyatt Q2 Earnings & Revenues Beat, System-Wide Hotel RevPAR Up Y/Y
- Compared to Estimates, Hyatt Hotels (H) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Hyatt earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Hyatt Q2 2025 presentation: Net loss amid strong room growth, shares rise
- Hyatt Hotels (H) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hyatt (H) Q2 EPS Falls 56 Revenue Up 6%
- Apple, DoorDash and Duolingo rise premarket; Eli Lilly and Airbnb fall
Günlük aralık
141.72 144.12
Yıllık aralık
102.42 168.20
- Önceki kapanış
- 142.79
- Açılış
- 142.88
- Satış
- 142.98
- Alış
- 143.28
- Düşük
- 141.72
- Yüksek
- 144.12
- Hacim
- 872
- Günlük değişim
- 0.13%
- Aylık değişim
- 0.78%
- 6 aylık değişim
- 17.00%
- Yıllık değişim
- -6.46%
21 Eylül, Pazar