H: Hyatt Hotels Corporation Class A

142.98 USD 0.19 (0.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

H fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.72 ve Yüksek fiyatı olarak 144.12 aralığında işlem gördü.

Hyatt Hotels Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
141.72 144.12
Yıllık aralık
102.42 168.20
Önceki kapanış
142.79
Açılış
142.88
Satış
142.98
Alış
143.28
Düşük
141.72
Yüksek
144.12
Hacim
872
Günlük değişim
0.13%
Aylık değişim
0.78%
6 aylık değişim
17.00%
Yıllık değişim
-6.46%
21 Eylül, Pazar