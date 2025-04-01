КотировкиРазделы
Валюты / GRI
GRI: GRI Bio Inc

1.93 USD 0.07 (3.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRI за сегодня изменился на 3.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 2.07.

Следите за динамикой GRI Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.83 2.07
Годовой диапазон
1.10 30.43
Предыдущее закрытие
1.86
Open
1.83
Bid
1.93
Ask
2.23
Low
1.83
High
2.07
Объем
419
Дневное изменение
3.76%
Месячное изменение
39.86%
6-месячное изменение
-79.31%
Годовое изменение
-67.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.