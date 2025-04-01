Валюты / GRI
GRI: GRI Bio Inc
1.93 USD 0.07 (3.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRI за сегодня изменился на 3.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 2.07.
Следите за динамикой GRI Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GRI
- Grainger полностью сдал в аренду жилой комплекс в Оксфорде раньше срока
- GRI Bio shareholders approve equity plan amendment and board elections
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- GRI Bio reports positive interim biomarker results in IPF treatment study
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- U.K.’s Grainger’s flagship BTR site in Oxford exceeds leasing expectations
- Oxford’s first build-to-rent scheme reaches 60% occupancy in three months
- Norges Bank reduces stake in Grainger to 8.99%
- GRI Bio stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2a trial completes enrollment
- GRI Bio reports positive safety data for IPF treatment candidate
- Barclays lifts Kojamo, I-RES ratings; cuts Grainger on low yield
- # H.C. Wainwright REITERATES Buy rating on GRI Bio stock
- Barclays cuts Grainger stock rating on growth concerns
- GRI Bio expands at-the-market offering capacity
- GRI Bio reports progress in pulmonary fibrosis treatment
- GRI Bio to Participate in the Virtual Investor Closing Bell Series
- GRI Bio to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
- GRI Bio reports positive early trial data for IPF treatment
- Why Is Nano Cap GRI Bio Stock Skyrocketing On Tuesday? - GRI Bio (NASDAQ:GRI)
Дневной диапазон
1.83 2.07
Годовой диапазон
1.10 30.43
- Предыдущее закрытие
- 1.86
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Low
- 1.83
- High
- 2.07
- Объем
- 419
- Дневное изменение
- 3.76%
- Месячное изменение
- 39.86%
- 6-месячное изменение
- -79.31%
- Годовое изменение
- -67.56%
