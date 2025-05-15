Divisas / GRI
GRI: GRI Bio Inc
1.92 USD 0.01 (0.52%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GRI de hoy ha cambiado un -0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.88, mientras que el máximo ha alcanzado 2.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GRI Bio Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GRI News
- Grainger logra ocupación total en proyecto Oxford BTR antes de lo previsto
- GRI Bio shareholders approve equity plan amendment and board elections
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- GRI Bio reports positive interim biomarker results in IPF treatment study
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- U.K.’s Grainger’s flagship BTR site in Oxford exceeds leasing expectations
- Oxford’s first build-to-rent scheme reaches 60% occupancy in three months
- Norges Bank reduces stake in Grainger to 8.99%
- GRI Bio stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2a trial completes enrollment
- GRI Bio reports positive safety data for IPF treatment candidate
- Barclays lifts Kojamo, I-RES ratings; cuts Grainger on low yield
- # H.C. Wainwright REITERATES Buy rating on GRI Bio stock
- Barclays cuts Grainger stock rating on growth concerns
- GRI Bio expands at-the-market offering capacity
- GRI Bio reports progress in pulmonary fibrosis treatment
- GRI Bio to Participate in the Virtual Investor Closing Bell Series
- GRI Bio to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
- GRI Bio reports positive early trial data for IPF treatment
Rango diario
1.88 2.01
Rango anual
1.10 30.43
- Cierres anteriores
- 1.93
- Open
- 1.88
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.88
- High
- 2.01
- Volumen
- 452
- Cambio diario
- -0.52%
- Cambio mensual
- 39.13%
- Cambio a 6 meses
- -79.42%
- Cambio anual
- -67.73%
