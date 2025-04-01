QuotazioniSezioni
GRI: GRI Bio Inc

1.81 USD 0.12 (6.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GRI ha avuto una variazione del -6.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.76 e ad un massimo di 1.94.

Segui le dinamiche di GRI Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.76 1.94
Intervallo Annuale
1.10 30.43
Chiusura Precedente
1.93
Apertura
1.90
Bid
1.81
Ask
2.11
Minimo
1.76
Massimo
1.94
Volume
337
Variazione giornaliera
-6.22%
Variazione Mensile
31.16%
Variazione Semestrale
-80.60%
Variazione Annuale
-69.58%
21 settembre, domenica