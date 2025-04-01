Valute / GRI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GRI: GRI Bio Inc
1.81 USD 0.12 (6.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRI ha avuto una variazione del -6.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.76 e ad un massimo di 1.94.
Segui le dinamiche di GRI Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRI News
- Grainger completa l’affitto del progetto BTR di Oxford in anticipo
- Grainger achieves full lease-up at Oxford BTR scheme ahead of schedule
- Il progetto BTR di Grainger a Oxford raggiunge il pieno affitto in anticipo
- Grainger’s Oxford BTR scheme reaches full lease-up ahead of schedule
- GRI Bio shareholders approve equity plan amendment and board elections
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- GRI Bio reports positive interim biomarker results in IPF treatment study
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- U.K.’s Grainger’s flagship BTR site in Oxford exceeds leasing expectations
- Oxford’s first build-to-rent scheme reaches 60% occupancy in three months
- Norges Bank reduces stake in Grainger to 8.99%
- GRI Bio stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2a trial completes enrollment
- GRI Bio reports positive safety data for IPF treatment candidate
- Barclays lifts Kojamo, I-RES ratings; cuts Grainger on low yield
- # H.C. Wainwright REITERATES Buy rating on GRI Bio stock
- Barclays cuts Grainger stock rating on growth concerns
- GRI Bio expands at-the-market offering capacity
- GRI Bio reports progress in pulmonary fibrosis treatment
- GRI Bio to Participate in the Virtual Investor Closing Bell Series
- GRI Bio to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
- GRI Bio to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
- GRI Bio reports positive early trial data for IPF treatment
- Why Is Nano Cap GRI Bio Stock Skyrocketing On Tuesday? - GRI Bio (NASDAQ:GRI)
Intervallo Giornaliero
1.76 1.94
Intervallo Annuale
1.10 30.43
- Chiusura Precedente
- 1.93
- Apertura
- 1.90
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Minimo
- 1.76
- Massimo
- 1.94
- Volume
- 337
- Variazione giornaliera
- -6.22%
- Variazione Mensile
- 31.16%
- Variazione Semestrale
- -80.60%
- Variazione Annuale
- -69.58%
21 settembre, domenica