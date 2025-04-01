Dövizler / GRI
GRI: GRI Bio Inc
1.81 USD 0.12 (6.22%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GRI fiyatı bugün -6.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.76 ve Yüksek fiyatı olarak 1.94 aralığında işlem gördü.
GRI Bio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GRI haberleri
- Grainger achieves full lease-up at Oxford BTR scheme ahead of schedule
- Grainger’s Oxford BTR scheme reaches full lease-up ahead of schedule
- GRI Bio shareholders approve equity plan amendment and board elections
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- GRI Bio reports positive interim biomarker results in IPF treatment study
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- U.K.’s Grainger’s flagship BTR site in Oxford exceeds leasing expectations
- Oxford’s first build-to-rent scheme reaches 60% occupancy in three months
- Norges Bank reduces stake in Grainger to 8.99%
- GRI Bio stock holds Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 2a trial completes enrollment
- GRI Bio reports positive safety data for IPF treatment candidate
- Barclays lifts Kojamo, I-RES ratings; cuts Grainger on low yield
- # H.C. Wainwright REITERATES Buy rating on GRI Bio stock
- Barclays cuts Grainger stock rating on growth concerns
- GRI Bio expands at-the-market offering capacity
- GRI Bio reports progress in pulmonary fibrosis treatment
- GRI Bio to Participate in the Virtual Investor Closing Bell Series
- GRI Bio to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
- GRI Bio reports positive early trial data for IPF treatment
- Why Is Nano Cap GRI Bio Stock Skyrocketing On Tuesday? - GRI Bio (NASDAQ:GRI)
Günlük aralık
1.76 1.94
Yıllık aralık
1.10 30.43
- Önceki kapanış
- 1.93
- Açılış
- 1.90
- Satış
- 1.81
- Alış
- 2.11
- Düşük
- 1.76
- Yüksek
- 1.94
- Hacim
- 337
- Günlük değişim
- -6.22%
- Aylık değişim
- 31.16%
- 6 aylık değişim
- -80.60%
- Yıllık değişim
- -69.58%
21 Eylül, Pazar