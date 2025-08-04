Валюты / GMED
GMED: Globus Medical Inc Class A
57.87 USD 0.38 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GMED за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.66, а максимальная — 58.29.
Следите за динамикой Globus Medical Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
57.66 58.29
Годовой диапазон
51.79 94.93
- Предыдущее закрытие
- 58.25
- Open
- 57.99
- Bid
- 57.87
- Ask
- 58.17
- Low
- 57.66
- High
- 58.29
- Объем
- 1.687 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- -4.73%
- 6-месячное изменение
- -20.54%
- Годовое изменение
- -19.60%
