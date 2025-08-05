Währungen / GMED
GMED: Globus Medical Inc Class A
56.68 USD 0.45 (0.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GMED hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.29 bis zu einem Hoch von 57.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Globus Medical Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.29 57.02
Jahresspanne
51.79 94.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.23
- Eröffnung
- 56.63
- Bid
- 56.68
- Ask
- 56.98
- Tief
- 56.29
- Hoch
- 57.02
- Volumen
- 2.923 K
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- -6.68%
- 6-Monatsänderung
- -22.17%
- Jahresänderung
- -21.26%
