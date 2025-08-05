KurseKategorien
Währungen / GMED
Zurück zum Aktien

GMED: Globus Medical Inc Class A

56.68 USD 0.45 (0.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GMED hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.29 bis zu einem Hoch von 57.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Globus Medical Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GMED News

Tagesspanne
56.29 57.02
Jahresspanne
51.79 94.93
Vorheriger Schlusskurs
56.23
Eröffnung
56.63
Bid
56.68
Ask
56.98
Tief
56.29
Hoch
57.02
Volumen
2.923 K
Tagesänderung
0.80%
Monatsänderung
-6.68%
6-Monatsänderung
-22.17%
Jahresänderung
-21.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K