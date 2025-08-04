CotationsSections
Devises / GMED
Retour à Actions

GMED: Globus Medical Inc Class A

55.88 USD 0.80 (1.41%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GMED a changé de -1.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.84 et à un maximum de 57.14.

Suivez la dynamique Globus Medical Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GMED Nouvelles

Range quotidien
55.84 57.14
Range Annuel
51.79 94.93
Clôture Précédente
56.68
Ouverture
57.00
Bid
55.88
Ask
56.18
Plus Bas
55.84
Plus Haut
57.14
Volume
2.431 K
Changement quotidien
-1.41%
Changement Mensuel
-8.00%
Changement à 6 Mois
-23.27%
Changement Annuel
-22.37%
20 septembre, samedi