GLPI: Gaming and Leisure Properties Inc
47.18 USD 0.64 (1.34%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLPI за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.12, а максимальная — 47.90.
Следите за динамикой Gaming and Leisure Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.12 47.90
Годовой диапазон
44.48 52.27
- Предыдущее закрытие
- 47.82
- Open
- 47.76
- Bid
- 47.18
- Ask
- 47.48
- Low
- 47.12
- High
- 47.90
- Объем
- 3.561 K
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- -1.21%
- 6-месячное изменение
- -8.28%
- Годовое изменение
- -8.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.