GLPI: Gaming and Leisure Properties Inc
47.38 USD 0.20 (0.42%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLPI de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.30, mientras que el máximo ha alcanzado 48.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gaming and Leisure Properties Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLPI News
- JMP reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Gaming and Leisure
- JMP reitera calificación de Gaming and Leisure en "Supera al mercado"
- Gaming and Leisure stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Bally’s obtiene extensión de línea de crédito revolvente de $460 millones hasta 2028
- Bally’s asegura extensión de línea de crédito rotativa de 460 millones de dólares hasta 2028
- Slacking Into A Rate Cut
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Gaming and Leisure stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Gaming and Leisure Properties prices $1.3 billion notes offering
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Urdang e Scott, director at Gaming & Leisure, sells $139,620 in GLPI
- DRH or GLPI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: Gaming & Leisure Properties beats EPS in Q2 2025
- Gaming And Leisure Properties Beats Q2
- Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gaming and Leisure Properties (GLPI) Matches Q2 FFO Estimates
- Gaming and Leisure Properties posts record AFFO despite revenue miss, shares dip 1%
- Gaming & Leisure Properties earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Gaming and Leisure stock price target maintained at $55 by Citizens JMP
Rango diario
47.30 48.16
Rango anual
44.48 52.27
- Cierres anteriores
- 47.18
- Open
- 47.32
- Bid
- 47.38
- Ask
- 47.68
- Low
- 47.30
- High
- 48.16
- Volumen
- 4.516 K
- Cambio diario
- 0.42%
- Cambio mensual
- -0.80%
- Cambio a 6 meses
- -7.89%
- Cambio anual
- -7.95%
