GLPI: Gaming and Leisure Properties Inc
47.17 USD 0.21 (0.44%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLPI hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.83 bis zu einem Hoch von 47.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gaming and Leisure Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GLPI News
- JMP bestätigt "Market Outperform"-Rating für Gaming and Leisure
- Gaming and Leisure stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Bally’s verlängert Kreditfazilität über 460 Millionen US-Dollar bis 2028
- Slacking Into A Rate Cut
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Gaming and Leisure stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Gaming and Leisure Properties prices $1.3 billion notes offering
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Urdang e Scott, director at Gaming & Leisure, sells $139,620 in GLPI
- DRH or GLPI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: Gaming & Leisure Properties beats EPS in Q2 2025
- Gaming And Leisure Properties Beats Q2
- Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gaming and Leisure Properties (GLPI) Matches Q2 FFO Estimates
- Gaming and Leisure Properties posts record AFFO despite revenue miss, shares dip 1%
- Gaming & Leisure Properties earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Gaming and Leisure stock price target maintained at $55 by Citizens JMP
- Gaming and Leisure stock downgraded by Stifel on growth concerns
- Gaming and Leisure Properties to eliminate CIO position, announces executive departure
Tagesspanne
46.83 47.49
Jahresspanne
44.48 52.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.38
- Eröffnung
- 47.12
- Bid
- 47.17
- Ask
- 47.47
- Tief
- 46.83
- Hoch
- 47.49
- Volumen
- 5.332 K
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- -1.24%
- 6-Monatsänderung
- -8.30%
- Jahresänderung
- -8.35%
