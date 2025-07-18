KurseKategorien
Währungen / GLPI
Zurück zum Aktien

GLPI: Gaming and Leisure Properties Inc

47.17 USD 0.21 (0.44%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLPI hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.83 bis zu einem Hoch von 47.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gaming and Leisure Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLPI News

Tagesspanne
46.83 47.49
Jahresspanne
44.48 52.27
Vorheriger Schlusskurs
47.38
Eröffnung
47.12
Bid
47.17
Ask
47.47
Tief
46.83
Hoch
47.49
Volumen
5.332 K
Tagesänderung
-0.44%
Monatsänderung
-1.24%
6-Monatsänderung
-8.30%
Jahresänderung
-8.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K