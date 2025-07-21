Dövizler / GLPI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GLPI: Gaming and Leisure Properties Inc
46.62 USD 0.55 (1.17%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GLPI fiyatı bugün -1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.55 ve Yüksek fiyatı olarak 47.31 aralığında işlem gördü.
Gaming and Leisure Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLPI haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- JMP, Gaming and Leisure hissesi için Piyasa Performansı Üstü notunu yineledi
- Gaming and Leisure stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Bally’s 460 milyon dolarlık döner kredi limitini 2028’e kadar uzattı
- Slacking Into A Rate Cut
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- U.S. REITs Raise $4.85B Through At-The-Market Programs In Q2 2025
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Alexandria Real Estate (NYSE:ARE), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Gaming and Leisure stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Gaming and Leisure Properties prices $1.3 billion notes offering
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Urdang e Scott, director at Gaming & Leisure, sells $139,620 in GLPI
- DRH or GLPI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: Gaming & Leisure Properties beats EPS in Q2 2025
- Gaming And Leisure Properties Beats Q2
- Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gaming and Leisure Properties (GLPI) Matches Q2 FFO Estimates
- Gaming and Leisure Properties posts record AFFO despite revenue miss, shares dip 1%
- Gaming & Leisure Properties earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Gaming and Leisure stock price target maintained at $55 by Citizens JMP
- Gaming and Leisure stock downgraded by Stifel on growth concerns
Günlük aralık
46.55 47.31
Yıllık aralık
44.48 52.27
- Önceki kapanış
- 47.17
- Açılış
- 47.31
- Satış
- 46.62
- Alış
- 46.92
- Düşük
- 46.55
- Yüksek
- 47.31
- Hacim
- 5.921 K
- Günlük değişim
- -1.17%
- Aylık değişim
- -2.39%
- 6 aylık değişim
- -9.37%
- Yıllık değişim
- -9.42%
21 Eylül, Pazar