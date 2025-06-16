Валюты / FWRD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FWRD: Forward Air Corporation
29.25 USD 0.76 (2.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FWRD за сегодня изменился на -2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.17, а максимальная — 30.42.
Следите за динамикой Forward Air Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FWRD
- Forward Air director Michael B. Hodge resigns, board reduced to seven members
- Forward Air Stock: A Special Situation To Consider (NASDAQ:FWRD)
- Forward Air executes nationwide auto parts replenishment project
- Forward Air stock holds steady as Benchmark reiterates rating
- Susquehanna raises Forward Air stock price target to $43 on potential sale
- Stifel lowers Forward Air stock price target to $32 on macro concerns
- Forward Air Corporation (FWRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forward Air Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FWRD)
- Forward Air (FWRD) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Forward Air (FWRD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Forward Air Q2 2025 slides: Sequential margin improvement amid freight recession
- Unlocking Q2 Potential of Forward Air (FWRD): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- XPO (XPO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ArcBest (ARCB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Landstar System (LSTR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Forward Air secures major truckload shipment deal with package delivery firm
- Forward Air (FWRD) Soars 9.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Forward Air appoints Jerome Lorrain as executive chairman with new compensation package
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- H.B. Fuller Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins AeroVironment, MillerKnoll And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alcoa (NYSE:AA), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Stifel upgrades Forward Air stock rating to Buy on integration progress
- Forward Air validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 69% return
- Forward Air and Omni Logistics Recognized for Exceptional Service, Performance, and Partnershi
- Forward Air stock surges on report PE firms express acquisition interest
Дневной диапазон
29.17 30.42
Годовой диапазон
9.78 40.92
- Предыдущее закрытие
- 30.01
- Open
- 30.05
- Bid
- 29.25
- Ask
- 29.55
- Low
- 29.17
- High
- 30.42
- Объем
- 854
- Дневное изменение
- -2.53%
- Месячное изменение
- -0.03%
- 6-месячное изменение
- 46.69%
- Годовое изменение
- -16.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.