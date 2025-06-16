Devises / FWRD
FWRD: Forward Air Corporation
25.99 USD 0.85 (3.17%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FWRD a changé de -3.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.71 et à un maximum de 27.11.
Suivez la dynamique Forward Air Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
25.71 27.11
Range Annuel
9.78 40.92
- Clôture Précédente
- 26.84
- Ouverture
- 26.68
- Bid
- 25.99
- Ask
- 26.29
- Plus Bas
- 25.71
- Plus Haut
- 27.11
- Volume
- 2.697 K
- Changement quotidien
- -3.17%
- Changement Mensuel
- -11.18%
- Changement à 6 Mois
- 30.34%
- Changement Annuel
- -26.06%
20 septembre, samedi