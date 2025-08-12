Валюты / FROG
FROG: JFrog Ltd
47.86 USD 1.50 (3.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FROG за сегодня изменился на -3.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.54, а максимальная — 49.36.
Следите за динамикой JFrog Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FROG
- Целевая цена акций JFrog повышена до $60 с $55 в Cantor Fitzgerald
- JFrog stock price target raised to $60 from $55 at Cantor Fitzgerald
- JFrog stock price target raised to $57 from $52 at KeyBanc
- Stifel reiterates Buy rating on JFrog stock, cites DevGovOps expansion
- Canaccord Genuity raises JFrog stock price target to $55 on durable growth outlook
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- DA Davidson raises JFrog stock price target to $60 on new product launches
- JFrog at SwampUP 2025: Strategic Growth and Innovation
- JFrog introduces AI-powered security remediation for developers
- JFrog unveils Fly, first agentic software repository for AI-driven delivery
- JFrog partners with tech firms to launch evidence ecosystem for AppTrust
- JFrog unveils AppTrust to automate software supply chain compliance
- JFrog launches AI catalog for secure model management across enterprises
- Jfrog stock hits 52-week high at $50.58
- JFrog: This Stock Is Now Ahead Of Its Skis (NASDAQ:FROG)
- JFrog stock price target raised to $60 from $50 at BofA ahead of SwampUP event
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
- Jfrog stock hits 52-week high at $46.64
- JFrog stock price target maintained at $55 by Truist Securities
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.50%
- Does GPT-5 signal the beginning of the end for software
- JFrog stock rises as Cantor Fitzgerald maintains Overweight rating after strong Q2
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.71%
Дневной диапазон
47.54 49.36
Годовой диапазон
27.00 50.98
- Предыдущее закрытие
- 49.36
- Open
- 49.24
- Bid
- 47.86
- Ask
- 48.16
- Low
- 47.54
- High
- 49.36
- Объем
- 6.240 K
- Дневное изменение
- -3.04%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- 49.98%
- Годовое изменение
- 64.75%
