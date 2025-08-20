KurseKategorien
FROG: JFrog Ltd

50.01 USD 2.05 (4.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FROG hat sich für heute um 4.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.36 bis zu einem Hoch von 50.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die JFrog Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
48.36 50.19
Jahresspanne
27.00 50.98
Vorheriger Schlusskurs
47.96
Eröffnung
48.36
Bid
50.01
Ask
50.31
Tief
48.36
Hoch
50.19
Volumen
2.977 K
Tagesänderung
4.27%
Monatsänderung
4.23%
6-Monatsänderung
56.72%
Jahresänderung
72.15%
