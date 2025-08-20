Währungen / FROG
FROG: JFrog Ltd
50.01 USD 2.05 (4.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FROG hat sich für heute um 4.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.36 bis zu einem Hoch von 50.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die JFrog Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FROG News
- JFrog: Cantor Fitzgerald hebt Kursziel auf 60 Dollar an
- JFrog stock price target raised to $60 from $55 at Cantor Fitzgerald
- JFrog-Aktie: KeyBanc erhöht Kursziel auf 57 US-Dollar
- JFrog stock price target raised to $57 from $52 at KeyBanc
- Stifel bestätigt Kaufempfehlung für JFrog und verweist auf DevGovOps-Expansion
- Stifel reiterates Buy rating on JFrog stock, cites DevGovOps expansion
- Canaccord Genuity hebt Kursziel für JFrog wegen nachhaltiger Wachstumsaussichten auf 55 US-Dollar an
- Canaccord Genuity raises JFrog stock price target to $55 on durable growth outlook
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- DA Davidson hebt Kursziel für JFrog nach neuen Produkteinführungen auf 60 US-Dollar an
- DA Davidson raises JFrog stock price target to $60 on new product launches
- JFrog auf der SwampUP 2025: Strategisches Wachstum und Innovation
- JFrog at SwampUP 2025: Strategic Growth and Innovation
- JFrog introduces AI-powered security remediation for developers
- JFrog unveils Fly, first agentic software repository for AI-driven delivery
- JFrog partners with tech firms to launch evidence ecosystem for AppTrust
- JFrog unveils AppTrust to automate software supply chain compliance
- JFrog launches AI catalog for secure model management across enterprises
- Jfrog stock hits 52-week high at $50.58
- JFrog: This Stock Is Now Ahead Of Its Skis (NASDAQ:FROG)
- JFrog stock price target raised to $60 from $50 at BofA ahead of SwampUP event
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
- Jfrog stock hits 52-week high at $46.64
- JFrog stock price target maintained at $55 by Truist Securities
Tagesspanne
48.36 50.19
Jahresspanne
27.00 50.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.96
- Eröffnung
- 48.36
- Bid
- 50.01
- Ask
- 50.31
- Tief
- 48.36
- Hoch
- 50.19
- Volumen
- 2.977 K
- Tagesänderung
- 4.27%
- Monatsänderung
- 4.23%
- 6-Monatsänderung
- 56.72%
- Jahresänderung
- 72.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K