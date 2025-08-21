Divisas / FROG
FROG: JFrog Ltd
47.96 USD 0.10 (0.21%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FROG de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.58, mientras que el máximo ha alcanzado 48.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JFrog Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FROG News
- Cantor Fitzgerald eleva precio objetivo de JFrog a $60 desde $55
- Stifel reitera calificación de Compra para acciones de JFrog, cita expansión DevGovOps
- Canaccord Genuity eleva el precio objetivo de JFrog a 55 dólares por perspectivas de crecimiento duradero
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- JFrog en SwampUP 2025: Crecimiento estratégico e innovación
- JFrog: This Stock Is Now Ahead Of Its Skis (NASDAQ:FROG)
Rango diario
47.58 48.49
Rango anual
27.00 50.98
- Cierres anteriores
- 47.86
- Open
- 47.98
- Bid
- 47.96
- Ask
- 48.26
- Low
- 47.58
- High
- 48.49
- Volumen
- 3.821 K
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- -0.04%
- Cambio a 6 meses
- 50.30%
- Cambio anual
- 65.09%
