Dövizler / FROG
FROG: JFrog Ltd
49.80 USD 0.21 (0.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FROG fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.56 ve Yüksek fiyatı olarak 50.36 aralığında işlem gördü.
JFrog Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FROG haberleri
- Cantor Fitzgerald, JFrog için hedef fiyatını 55 dolardan 60 dolara yükseltti
- JFrog stock price target raised to $60 from $55 at Cantor Fitzgerald
- KeyBanc, JFrog için hedef fiyatını 52 dolardan 57 dolara yükseltti
- JFrog stock price target raised to $57 from $52 at KeyBanc
- Stifel reiterates Buy rating on JFrog stock, cites DevGovOps expansion
- Canaccord Genuity raises JFrog stock price target to $55 on durable growth outlook
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- DA Davidson raises JFrog stock price target to $60 on new product launches
- JFrog at SwampUP 2025: Strategic Growth and Innovation
- JFrog introduces AI-powered security remediation for developers
- JFrog unveils Fly, first agentic software repository for AI-driven delivery
- JFrog partners with tech firms to launch evidence ecosystem for AppTrust
- JFrog unveils AppTrust to automate software supply chain compliance
- JFrog launches AI catalog for secure model management across enterprises
- Jfrog stock hits 52-week high at $50.58
- JFrog: This Stock Is Now Ahead Of Its Skis (NASDAQ:FROG)
- JFrog stock price target raised to $60 from $50 at BofA ahead of SwampUP event
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
- Jfrog stock hits 52-week high at $46.64
- JFrog stock price target maintained at $55 by Truist Securities
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.50%
- Does GPT-5 signal the beginning of the end for software
- JFrog stock rises as Cantor Fitzgerald maintains Overweight rating after strong Q2
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
Günlük aralık
49.56 50.36
Yıllık aralık
27.00 50.98
- Önceki kapanış
- 50.01
- Açılış
- 50.36
- Satış
- 49.80
- Alış
- 50.10
- Düşük
- 49.56
- Yüksek
- 50.36
- Hacim
- 2.087 K
- Günlük değişim
- -0.42%
- Aylık değişim
- 3.79%
- 6 aylık değişim
- 56.06%
- Yıllık değişim
- 71.43%
21 Eylül, Pazar