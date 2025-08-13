FiyatlarBölümler
Dövizler / FROG
FROG: JFrog Ltd

49.80 USD 0.21 (0.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FROG fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.56 ve Yüksek fiyatı olarak 50.36 aralığında işlem gördü.

JFrog Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
49.56 50.36
Yıllık aralık
27.00 50.98
Önceki kapanış
50.01
Açılış
50.36
Satış
49.80
Alış
50.10
Düşük
49.56
Yüksek
50.36
Hacim
2.087 K
Günlük değişim
-0.42%
Aylık değişim
3.79%
6 aylık değişim
56.06%
Yıllık değişim
71.43%
