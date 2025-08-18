Devises / FROG
FROG: JFrog Ltd
49.80 USD 0.21 (0.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FROG a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.56 et à un maximum de 50.36.
Suivez la dynamique JFrog Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FROG Nouvelles
- L’objectif de prix de l’action JFrog relevé à 60$ contre 55$ chez Cantor Fitzgerald
- JFrog stock price target raised to $60 from $55 at Cantor Fitzgerald
- L’objectif de prix de l’action JFrog relevé à 57$ contre 52$ par KeyBanc
- JFrog stock price target raised to $57 from $52 at KeyBanc
- Stifel maintient sa recommandation d’achat sur JFrog, citant l’expansion DevGovOps
- Stifel reiterates Buy rating on JFrog stock, cites DevGovOps expansion
- Canaccord Genuity relève l’objectif de cours de JFrog à 55€ grâce à des perspectives de croissance durables
- Canaccord Genuity raises JFrog stock price target to $55 on durable growth outlook
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- DA Davidson raises JFrog stock price target to $60 on new product launches
- JFrog à SwampUP 2025 : Croissance stratégique et innovation
- JFrog at SwampUP 2025: Strategic Growth and Innovation
- JFrog introduces AI-powered security remediation for developers
- JFrog unveils Fly, first agentic software repository for AI-driven delivery
- JFrog partners with tech firms to launch evidence ecosystem for AppTrust
- JFrog unveils AppTrust to automate software supply chain compliance
- JFrog launches AI catalog for secure model management across enterprises
- Jfrog stock hits 52-week high at $50.58
- JFrog: This Stock Is Now Ahead Of Its Skis (NASDAQ:FROG)
- JFrog stock price target raised to $60 from $50 at BofA ahead of SwampUP event
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.40%
- Jfrog stock hits 52-week high at $46.64
- JFrog stock price target maintained at $55 by Truist Securities
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.50%
Range quotidien
49.56 50.36
Range Annuel
27.00 50.98
- Clôture Précédente
- 50.01
- Ouverture
- 50.36
- Bid
- 49.80
- Ask
- 50.10
- Plus Bas
- 49.56
- Plus Haut
- 50.36
- Volume
- 2.087 K
- Changement quotidien
- -0.42%
- Changement Mensuel
- 3.79%
- Changement à 6 Mois
- 56.06%
- Changement Annuel
- 71.43%
20 septembre, samedi