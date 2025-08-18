CotationsSections
Devises / FROG
Retour à Actions

FROG: JFrog Ltd

49.80 USD 0.21 (0.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FROG a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.56 et à un maximum de 50.36.

Suivez la dynamique JFrog Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FROG Nouvelles

Range quotidien
49.56 50.36
Range Annuel
27.00 50.98
Clôture Précédente
50.01
Ouverture
50.36
Bid
49.80
Ask
50.10
Plus Bas
49.56
Plus Haut
50.36
Volume
2.087 K
Changement quotidien
-0.42%
Changement Mensuel
3.79%
Changement à 6 Mois
56.06%
Changement Annuel
71.43%
20 septembre, samedi