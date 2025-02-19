Валюты / FNDF
FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
43.12 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNDF за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.01, а максимальная — 43.20.
Следите за динамикой Schwab Fundamental International Large Company Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.01 43.20
Годовой диапазон
31.91 43.20
- Предыдущее закрытие
- 43.11
- Open
- 43.12
- Bid
- 43.12
- Ask
- 43.42
- Low
- 43.01
- High
- 43.20
- Объем
- 1.534 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 3.83%
- 6-месячное изменение
- 19.28%
- Годовое изменение
- 15.36%
