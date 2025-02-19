- Aperçu
FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Le taux de change de FNDF a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.04 et à un maximum de 44.16.
Suivez la dynamique Schwab Fundamental International Large Company Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FNDF aujourd'hui ?
L'action Schwab Fundamental International Large Company Index ETF est cotée à 44.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 44.04 - 44.16, a clôturé hier à 43.97 et son volume d'échange a atteint 272. Le graphique en temps réel du cours de FNDF présente ces mises à jour.
L'action Schwab Fundamental International Large Company Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF est actuellement valorisé à 44.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FNDF.
Comment acheter des actions FNDF ?
Vous pouvez acheter des actions Schwab Fundamental International Large Company Index ETF au cours actuel de 44.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.15 ou de 44.45, le 272 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FNDF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FNDF ?
Investir dans Schwab Fundamental International Large Company Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.91 - 44.10 et le prix actuel 44.15. Beaucoup comparent 2.03% et 18.33% avant de passer des ordres à 44.15 ou 44.45. Consultez le graphique du cours de FNDF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab Fundamental International Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Schwab Fundamental International Equity ETF l'année dernière était 44.10. Au cours de 31.91 - 44.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.97 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab Fundamental International Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) sur l'année a été 31.91. Sa comparaison avec 44.15 et 31.91 - 44.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FNDF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FNDF a-t-elle été divisée ?
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.97 et 23.74% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.97
- Ouverture
- 44.10
- Bid
- 44.15
- Ask
- 44.45
- Plus Bas
- 44.04
- Plus Haut
- 44.16
- Volume
- 272
- Changement quotidien
- 0.41%
- Changement Mensuel
- 2.03%
- Changement à 6 Mois
- 18.33%
- Changement Annuel
- 23.74%
