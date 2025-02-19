CotationsSections
FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

44.15 USD 0.18 (0.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FNDF a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.04 et à un maximum de 44.16.

Suivez la dynamique Schwab Fundamental International Large Company Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

FNDF Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FNDF aujourd'hui ?

L'action Schwab Fundamental International Large Company Index ETF est cotée à 44.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 44.04 - 44.16, a clôturé hier à 43.97 et son volume d'échange a atteint 272. Le graphique en temps réel du cours de FNDF présente ces mises à jour.

L'action Schwab Fundamental International Large Company Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF est actuellement valorisé à 44.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FNDF.

Comment acheter des actions FNDF ?

Vous pouvez acheter des actions Schwab Fundamental International Large Company Index ETF au cours actuel de 44.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.15 ou de 44.45, le 272 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FNDF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FNDF ?

Investir dans Schwab Fundamental International Large Company Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.91 - 44.10 et le prix actuel 44.15. Beaucoup comparent 2.03% et 18.33% avant de passer des ordres à 44.15 ou 44.45. Consultez le graphique du cours de FNDF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab Fundamental International Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Schwab Fundamental International Equity ETF l'année dernière était 44.10. Au cours de 31.91 - 44.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.97 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab Fundamental International Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) sur l'année a été 31.91. Sa comparaison avec 44.15 et 31.91 - 44.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FNDF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FNDF a-t-elle été divisée ?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.97 et 23.74% après les opérations sur titres.

Range quotidien
44.04 44.16
Range Annuel
31.91 44.16
Clôture Précédente
43.97
Ouverture
44.10
Bid
44.15
Ask
44.45
Plus Bas
44.04
Plus Haut
44.16
Volume
272
Changement quotidien
0.41%
Changement Mensuel
2.03%
Changement à 6 Mois
18.33%
Changement Annuel
23.74%
24 octobre, vendredi
12:30
USD
CPI m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC de base m/m
Act
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI
Act
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
548
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev