FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDFの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり44.04の安値と44.16の高値で取引されました。
Schwab Fundamental International Large Company Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDF News
よくあるご質問
FNDF株の現在の価格は？
Schwab Fundamental International Large Company Index ETFの株価は本日44.11です。44.04 - 44.16内で取引され、前日の終値は43.97、取引量は977に達しました。FNDFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab Fundamental International Large Company Index ETFの株は配当を出しますか？
Schwab Fundamental International Large Company Index ETFの現在の価格は44.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は23.63%やUSDにも注目します。FNDFの動きはライブチャートで確認できます。
FNDF株を買う方法は？
Schwab Fundamental International Large Company Index ETFの株は現在44.11で購入可能です。注文は通常44.11または44.41付近で行われ、977や0.02%が市場の動きを示します。FNDFの最新情報はライブチャートで確認できます。
FNDF株に投資する方法は？
Schwab Fundamental International Large Company Index ETFへの投資では、年間の値幅31.91 - 44.16と現在の44.11を考慮します。注文は多くの場合44.11や44.41で行われる前に、1.94%や18.23%と比較されます。FNDFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab Fundamental International Equity ETFの株の最高値は？
Schwab Fundamental International Equity ETFの過去1年の最高値は44.16でした。31.91 - 44.16内で株価は大きく変動し、43.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab Fundamental International Large Company Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab Fundamental International Equity ETFの株の最低値は？
Schwab Fundamental International Equity ETF(FNDF)の年間最安値は31.91でした。現在の44.11や31.91 - 44.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FNDFの動きはライブチャートで確認できます。
FNDFの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab Fundamental International Large Company Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.97、23.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.97
- 始値
- 44.10
- 買値
- 44.11
- 買値
- 44.41
- 安値
- 44.04
- 高値
- 44.16
- 出来高
- 977
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- 1.94%
- 6ヶ月の変化
- 18.23%
- 1年の変化
- 23.63%