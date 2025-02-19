- Übersicht
FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Der Wechselkurs von FNDF hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.04 bis zu einem Hoch von 44.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab Fundamental International Large Company Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FNDF heute?
Die Aktie von Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) notiert heute bei 44.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 44.04 - 44.16 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.97 und das Handelsvolumen erreichte 977. Das Live-Chart von FNDF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FNDF Dividenden?
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF wird derzeit mit 44.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 23.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FNDF zu verfolgen.
Wie kaufe ich FNDF-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) zum aktuellen Kurs von 44.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.11 oder 44.41 platziert, während 977 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FNDF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FNDF-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF müssen die jährliche Spanne 31.91 - 44.16 und der aktuelle Kurs 44.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.94% und 18.23%, bevor sie Orders zu 44.11 oder 44.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FNDF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab Fundamental International Equity ETF?
Der höchste Kurs von Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) im vergangenen Jahr lag bei 44.16. Innerhalb von 31.91 - 44.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab Fundamental International Large Company Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab Fundamental International Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) im Laufe des Jahres betrug 31.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.11 und der Spanne 31.91 - 44.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FNDF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FNDF statt?
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.97 und 23.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.97
- Eröffnung
- 44.10
- Bid
- 44.11
- Ask
- 44.41
- Tief
- 44.04
- Hoch
- 44.16
- Volumen
- 977
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 1.94%
- 6-Monatsänderung
- 18.23%
- Jahresänderung
- 23.63%