CotaçõesSeções
Moedas / FNDF
Voltar para Ações

FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

44.15 USD 0.18 (0.41%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FNDF para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.04 e o mais alto foi 44.16.

Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Fundamental International Large Company Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDF Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FNDF hoje?

Hoje Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) está avaliado em 44.15. O instrumento é negociado dentro de 44.04 - 44.16, o fechamento de ontem foi 43.97, e o volume de negociação atingiu 272. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FNDF em tempo real.

As ações de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF pagam dividendos?

Atualmente Schwab Fundamental International Large Company Index ETF está avaliado em 44.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 23.74% e USD. Monitore os movimentos de FNDF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FNDF?

Você pode comprar ações de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) pelo preço atual 44.15. Ordens geralmente são executadas perto de 44.15 ou 44.45, enquanto 272 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FNDF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FNDF?

Investir em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF envolve considerar a faixa anual 31.91 - 44.10 e o preço atual 44.15. Muitos comparam 2.03% e 18.33% antes de enviar ordens em 44.15 ou 44.45. Estude as mudanças diárias de preço de FNDF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Schwab Fundamental International Equity ETF?

O maior preço de Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) no último ano foi 44.10. As ações oscilaram bastante dentro de 31.91 - 44.10, e a comparação com 43.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Schwab Fundamental International Equity ETF?

O menor preço de Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) no ano foi 31.91. A comparação com o preço atual 44.15 e 31.91 - 44.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FNDF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FNDF?

No passado Schwab Fundamental International Large Company Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.97 e 23.74% após os eventos corporativos.

Faixa diária
44.04 44.16
Faixa anual
31.91 44.16
Fechamento anterior
43.97
Open
44.10
Bid
44.15
Ask
44.45
Low
44.04
High
44.16
Volume
272
Mudança diária
0.41%
Mudança mensal
2.03%
Mudança de 6 meses
18.33%
Mudança anual
23.74%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.