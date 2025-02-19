KotasyonBölümler
FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

44.15 USD 0.18 (0.41%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNDF fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.04 ve Yüksek fiyatı olarak 44.16 aralığında işlem gördü.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FNDF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Schwab Fundamental International Large Company Index ETF hisse senedi 44.15 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 44.04 - 44.16 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 43.97 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 272 değerine ulaştı. FNDF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF hisse senedi şu anda 44.15 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 23.74% ve USD değerlerini izler. FNDF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FNDF hisse senedi nasıl alınır?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF hisselerini şu anki 44.15 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 44.15 ve Ask 44.45 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 272 ve günlük değişim oranı 0.11% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FNDF fiyat hareketlerini takip edin.

FNDF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 31.91 - 44.10 ve mevcut fiyatı 44.15 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 44.15 veya Ask 44.45 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.03% ve 6 aylık değişim oranı 18.33% değerlerini karşılaştırır. FNDF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab Fundamental International Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Schwab Fundamental International Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 44.10 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 31.91 - 44.10). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 43.97 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab Fundamental International Large Company Index ETF performansını takip edin.

Schwab Fundamental International Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 31.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 44.15 ve hareket ettiği yıllık aralık 31.91 - 44.10 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FNDF fiyat hareketlerini izleyin.

FNDF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 43.97 ve yıllık değişim oranı 23.74% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
44.04 44.16
Yıllık aralık
31.91 44.16
Önceki kapanış
43.97
Açılış
44.10
Satış
44.15
Alış
44.45
Düşük
44.04
Yüksek
44.16
Hacim
272
Günlük değişim
0.41%
Aylık değişim
2.03%
6 aylık değişim
18.33%
Yıllık değişim
23.74%
