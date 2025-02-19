CotizacionesSecciones
Divisas / FNDF
Volver a Acciones

FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

44.11 USD 0.14 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FNDF de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.04, mientras que el máximo ha alcanzado 44.16.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab Fundamental International Large Company Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDF News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FNDF hoy?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) se evalúa hoy en 44.11. El instrumento se negocia dentro de 44.04 - 44.16; el cierre de ayer ha sido 43.97 y el volumen comercial ha alcanzado 977. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FNDF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF se evalúa actualmente en 44.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 23.63% y USD. Monitoree los movimientos de FNDF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FNDF?

Puede comprar acciones de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) al precio actual de 44.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.11 o 44.41, mientras que 977 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FNDF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FNDF?

Invertir en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.91 - 44.16 y el precio actual 44.11. Muchos comparan 1.94% y 18.23% antes de colocar órdenes en 44.11 o 44.41. Estudie los cambios diarios de precios de FNDF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab Fundamental International Equity ETF?

El precio más alto de Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) en el último año ha sido 44.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.91 - 44.16, una comparación con 43.97 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab Fundamental International Large Company Index ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab Fundamental International Equity ETF?

El precio más bajo de Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) para el año ha sido 31.91. La comparación con los actuales 44.11 y 31.91 - 44.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FNDF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FNDF?

En el pasado, Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.97 y 23.63% después de las acciones corporativas.

Rango diario
44.04 44.16
Rango anual
31.91 44.16
Cierres anteriores
43.97
Open
44.10
Bid
44.11
Ask
44.41
Low
44.04
High
44.16
Volumen
977
Cambio diario
0.32%
Cambio mensual
1.94%
Cambio a 6 meses
18.23%
Cambio anual
23.63%
25 octubre, sábado