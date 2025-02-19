QuotazioniSezioni
FNDF
FNDF: Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

44.15 USD 0.18 (0.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNDF ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.04 e ad un massimo di 44.16.

Segui le dinamiche di Schwab Fundamental International Large Company Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FNDF oggi?

Oggi le azioni Schwab Fundamental International Large Company Index ETF sono prezzate a 44.15. Viene scambiato all'interno di 44.04 - 44.16, la chiusura di ieri è stata 43.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 272. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FNDF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Schwab Fundamental International Large Company Index ETF pagano dividendi?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF è attualmente valutato a 44.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 23.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FNDF.

Come acquistare azioni FNDF?

Puoi acquistare azioni Schwab Fundamental International Large Company Index ETF al prezzo attuale di 44.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.15 o 44.45, mentre 272 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FNDF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FNDF?

Investire in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.91 - 44.10 e il prezzo attuale 44.15. Molti confrontano 2.03% e 18.33% prima di effettuare ordini su 44.15 o 44.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FNDF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab Fundamental International Equity ETF?

Il prezzo massimo di Schwab Fundamental International Equity ETF nell'ultimo anno è stato 44.10. All'interno di 31.91 - 44.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab Fundamental International Large Company Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab Fundamental International Equity ETF?

Il prezzo più basso di Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) nel corso dell'anno è stato 31.91. Confrontandolo con gli attuali 44.15 e 31.91 - 44.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FNDF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FNDF?

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.97 e 23.74%.

Intervallo Giornaliero
44.04 44.16
Intervallo Annuale
31.91 44.16
Chiusura Precedente
43.97
Apertura
44.10
Bid
44.15
Ask
44.45
Minimo
44.04
Massimo
44.16
Volume
272
Variazione giornaliera
0.41%
Variazione Mensile
2.03%
Variazione Semestrale
18.33%
Variazione Annuale
23.74%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev