EPRT: Essential Properties Realty Trust Inc

29.40 USD 0.51 (1.71%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPRT за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.26, а максимальная — 29.87.

Следите за динамикой Essential Properties Realty Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EPRT

Дневной диапазон
29.26 29.87
Годовой диапазон
27.44 34.88
Предыдущее закрытие
29.91
Open
29.85
Bid
29.40
Ask
29.70
Low
29.26
High
29.87
Объем
3.004 K
Дневное изменение
-1.71%
Месячное изменение
-5.53%
6-месячное изменение
-10.75%
Годовое изменение
-14.34%
