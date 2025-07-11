Валюты / EPRT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EPRT: Essential Properties Realty Trust Inc
29.40 USD 0.51 (1.71%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPRT за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.26, а максимальная — 29.87.
Следите за динамикой Essential Properties Realty Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EPRT
- Рейтинг акций Essential Properties Realty Trust повышен Evercore ISI на фоне перспектив роста
- Essential Properties Realty Trust stock rating upgraded by Evercore ISI on growth outlook
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- 5 Reasons to Add VICI Properties Stock to Your Portfolio Now
- Essential Properties Realty Trust declares $0.30 quarterly dividend
- VICI Properties Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Is Realty Income Stock a Buy, Hold or Sell Amid Fed Rate Cut Hopes?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Realty Income: $60 Per Share Checked, Let's Talk About $70 (NYSE:O)
- Essential Properties Realty Trust closes $400 million senior notes offering
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Essential Properties Realty Trust prices $400 million in senior notes
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- These REITs Could Potentially Crush The Vanguard Real Estate ETF
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Essential Properties Q2 2025 slides: 99.6% occupancy, $334M in new investments
- Essential Properties (EPRT) Q2 FFO Miss Estimates
- Essential Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Essential Properties Realty Trust adds former PwC partner to board
- 2 REITs To Buy Before September 17th, 2025
- What I Wish I Knew Before Becoming A Dividend Investor
Дневной диапазон
29.26 29.87
Годовой диапазон
27.44 34.88
- Предыдущее закрытие
- 29.91
- Open
- 29.85
- Bid
- 29.40
- Ask
- 29.70
- Low
- 29.26
- High
- 29.87
- Объем
- 3.004 K
- Дневное изменение
- -1.71%
- Месячное изменение
- -5.53%
- 6-месячное изменение
- -10.75%
- Годовое изменение
- -14.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.