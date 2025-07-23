통화 / EPRT
EPRT: Essential Properties Realty Trust Inc
30.12 USD 0.08 (0.26%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EPRT 환율이 오늘 -0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.81이고 고가는 30.22이었습니다.
Essential Properties Realty Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EPRT News
- 에센셜 프로퍼티스 리얼티 트러스트, 2024년 기업 책임 보고서 발표
- Essential Properties Realty Trust releases 2024 corporate responsibility report
- 에센셜 프로퍼티스 리얼티 트러스트 목표 주가, Stifel에서 하향 조정
- Essential Properties Realty Trust stock price target lowered by Stifel
- 에버코어 ISI, Essential Properties Realty Trust 투자의견 상향
- Essential Properties Realty Trust stock rating upgraded by Evercore ISI on growth outlook
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- 5 Reasons to Add VICI Properties Stock to Your Portfolio Now
- Essential Properties Realty Trust declares $0.30 quarterly dividend
- VICI Properties Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Is Realty Income Stock a Buy, Hold or Sell Amid Fed Rate Cut Hopes?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Realty Income: $60 Per Share Checked, Let's Talk About $70 (NYSE:O)
- Essential Properties Realty Trust closes $400 million senior notes offering
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Essential Properties Realty Trust prices $400 million in senior notes
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- These REITs Could Potentially Crush The Vanguard Real Estate ETF
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Essential Properties Q2 2025 slides: 99.6% occupancy, $334M in new investments
- Essential Properties (EPRT) Q2 FFO Miss Estimates
- Essential Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
일일 변동 비율
29.81 30.22
년간 변동
27.44 34.88
- 이전 종가
- 30.20
- 시가
- 30.15
- Bid
- 30.12
- Ask
- 30.42
- 저가
- 29.81
- 고가
- 30.22
- 볼륨
- 1.986 K
- 일일 변동
- -0.26%
- 월 변동
- -3.21%
- 6개월 변동
- -8.56%
- 년간 변동율
- -12.24%
