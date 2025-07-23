Moedas / EPRT
EPRT: Essential Properties Realty Trust Inc
29.76 USD 0.17 (0.57%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EPRT para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.75 e o mais alto foi 29.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Essential Properties Realty Trust Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EPRT Notícias
- Essential Properties Realty Trust divulga relatório de responsabilidade corporativa de 2024
- Essential Properties Realty Trust releases 2024 corporate responsibility report
- Preço-alvo da Essential Properties Realty Trust reduzido pela Stifel
- Essential Properties Realty Trust stock price target lowered by Stifel
- Evercore ISI eleva classificação das ações da Essential Properties Realty Trust com perspectiva de crescimento
- Essential Properties Realty Trust stock rating upgraded by Evercore ISI on growth outlook
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- 5 Reasons to Add VICI Properties Stock to Your Portfolio Now
- Essential Properties Realty Trust declares $0.30 quarterly dividend
- VICI Properties Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Is Realty Income Stock a Buy, Hold or Sell Amid Fed Rate Cut Hopes?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Realty Income: $60 Per Share Checked, Let's Talk About $70 (NYSE:O)
- Essential Properties Realty Trust closes $400 million senior notes offering
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Essential Properties Realty Trust prices $400 million in senior notes
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- These REITs Could Potentially Crush The Vanguard Real Estate ETF
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Essential Properties Q2 2025 slides: 99.6% occupancy, $334M in new investments
- Essential Properties (EPRT) Q2 FFO Miss Estimates
- Essential Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
Faixa diária
29.75 29.95
Faixa anual
27.44 34.88
- Fechamento anterior
- 29.93
- Open
- 29.85
- Bid
- 29.76
- Ask
- 30.06
- Low
- 29.75
- High
- 29.95
- Volume
- 60
- Mudança diária
- -0.57%
- Mudança mensal
- -4.37%
- Mudança de 6 meses
- -9.65%
- Mudança anual
- -13.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh