EPRT: Essential Properties Realty Trust Inc
30.12 USD 0.08 (0.26%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EPRT a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.81 et à un maximum de 30.22.
Suivez la dynamique Essential Properties Realty Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPRT Nouvelles
- Essential Properties Realty Trust publie son rapport de responsabilité d’entreprise 2024
- Essential Properties Realty Trust releases 2024 corporate responsibility report
- Stifel abaisse l’objectif de cours de l’action Essential Properties Realty Trust
- Essential Properties Realty Trust stock price target lowered by Stifel
- La notation de l’action Essential Properties Realty Trust relevée par Evercore ISI en raison des perspectives de croissance
- Essential Properties Realty Trust stock rating upgraded by Evercore ISI on growth outlook
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- 5 Reasons to Add VICI Properties Stock to Your Portfolio Now
- Essential Properties Realty Trust declares $0.30 quarterly dividend
- VICI Properties Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Is Realty Income Stock a Buy, Hold or Sell Amid Fed Rate Cut Hopes?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Realty Income: $60 Per Share Checked, Let's Talk About $70 (NYSE:O)
- Essential Properties Realty Trust closes $400 million senior notes offering
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Essential Properties Realty Trust prices $400 million in senior notes
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- These REITs Could Potentially Crush The Vanguard Real Estate ETF
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Essential Properties Q2 2025 slides: 99.6% occupancy, $334M in new investments
- Essential Properties (EPRT) Q2 FFO Miss Estimates
- Essential Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
Range quotidien
29.81 30.22
Range Annuel
27.44 34.88
- Clôture Précédente
- 30.20
- Ouverture
- 30.15
- Bid
- 30.12
- Ask
- 30.42
- Plus Bas
- 29.81
- Plus Haut
- 30.22
- Volume
- 1.986 K
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- -3.21%
- Changement à 6 Mois
- -8.56%
- Changement Annuel
- -12.24%
20 septembre, samedi