EPRT: Essential Properties Realty Trust Inc
29.93 USD 0.53 (1.80%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EPRT de hoy ha cambiado un 1.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.57, mientras que el máximo ha alcanzado 30.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Essential Properties Realty Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EPRT News
- Essential Properties Realty Trust publica informe de responsabilidad corporativa 2024
- Stifel reduce el precio objetivo de las acciones de Essential Properties Realty Trust
- Evercore ISI mejora la calificación de las acciones de Essential Properties Realty Trust debido a perspectivas de crecimiento
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- 5 Reasons to Add VICI Properties Stock to Your Portfolio Now
- Essential Properties Realty Trust declares $0.30 quarterly dividend
- VICI Properties Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike
- A Ranking Of Net-Lease REITs By Investment Spread For Q2 2025
- Is Realty Income Stock a Buy, Hold or Sell Amid Fed Rate Cut Hopes?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Realty Income: $60 Per Share Checked, Let's Talk About $70 (NYSE:O)
- Essential Properties Realty Trust closes $400 million senior notes offering
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Essential Properties Realty Trust prices $400 million in senior notes
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- These REITs Could Potentially Crush The Vanguard Real Estate ETF
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
Rango diario
29.57 30.09
Rango anual
27.44 34.88
- Cierres anteriores
- 29.40
- Open
- 29.58
- Bid
- 29.93
- Ask
- 30.23
- Low
- 29.57
- High
- 30.09
- Volumen
- 2.987 K
- Cambio diario
- 1.80%
- Cambio mensual
- -3.82%
- Cambio a 6 meses
- -9.14%
- Cambio anual
- -12.79%
