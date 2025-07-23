KurseKategorien
Währungen / EPRT
Zurück zum Aktien

EPRT: Essential Properties Realty Trust Inc

30.20 USD 0.27 (0.90%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPRT hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.73 bis zu einem Hoch von 30.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Essential Properties Realty Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EPRT News

Tagesspanne
29.73 30.27
Jahresspanne
27.44 34.88
Vorheriger Schlusskurs
29.93
Eröffnung
29.85
Bid
30.20
Ask
30.50
Tief
29.73
Hoch
30.27
Volumen
3.292 K
Tagesänderung
0.90%
Monatsänderung
-2.96%
6-Monatsänderung
-8.32%
Jahresänderung
-12.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K