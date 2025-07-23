Währungen / EPRT
EPRT: Essential Properties Realty Trust Inc
30.20 USD 0.27 (0.90%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPRT hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.73 bis zu einem Hoch von 30.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Essential Properties Realty Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.73 30.27
Jahresspanne
27.44 34.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.93
- Eröffnung
- 29.85
- Bid
- 30.20
- Ask
- 30.50
- Tief
- 29.73
- Hoch
- 30.27
- Volumen
- 3.292 K
- Tagesänderung
- 0.90%
- Monatsänderung
- -2.96%
- 6-Monatsänderung
- -8.32%
- Jahresänderung
- -12.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K