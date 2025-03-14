КотировкиРазделы
Валюты / EGY
Назад в Рынок акций США

EGY: VAALCO Energy Inc

4.29 USD 0.24 (5.93%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EGY за сегодня изменился на 5.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.07, а максимальная — 4.29.

Следите за динамикой VAALCO Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EGY

Дневной диапазон
4.07 4.29
Годовой диапазон
3.00 6.45
Предыдущее закрытие
4.05
Open
4.07
Bid
4.29
Ask
4.59
Low
4.07
High
4.29
Объем
997
Дневное изменение
5.93%
Месячное изменение
10.85%
6-месячное изменение
14.40%
Годовое изменение
-24.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.