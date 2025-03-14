Валюты / EGY
EGY: VAALCO Energy Inc
4.29 USD 0.24 (5.93%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EGY за сегодня изменился на 5.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.07, а максимальная — 4.29.
Следите за динамикой VAALCO Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.07 4.29
Годовой диапазон
3.00 6.45
- Предыдущее закрытие
- 4.05
- Open
- 4.07
- Bid
- 4.29
- Ask
- 4.59
- Low
- 4.07
- High
- 4.29
- Объем
- 997
- Дневное изменение
- 5.93%
- Месячное изменение
- 10.85%
- 6-месячное изменение
- 14.40%
- Годовое изменение
- -24.20%
