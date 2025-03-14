Dövizler / EGY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EGY: VAALCO Energy Inc
4.16 USD 0.15 (3.48%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EGY fiyatı bugün -3.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.14 ve Yüksek fiyatı olarak 4.31 aralığında işlem gördü.
VAALCO Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGY haberleri
- Which 3 International E&P Stocks Look Most Resilient Now?
- Vaalco Energy: Growth Ahead (NYSE:EGY)
- Vaalco Energy: High-Risk, Huge-Reward Bet On African Oil
- VAALCO Energy Q2 2025 slides: Production exceeds guidance amid declining EBITDAX
- Vaalco Energy (EGY) Q2 Earnings Match Estimates
- Vaalco Energy earnings matched, revenue topped estimates
- Murphy Oil (MUR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate Vaalco Energy (EGY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- VAALCO Energy publishes report on government payments for 2024
- Undercovered Dozen: Rigetti Computing, Western Union, Ouster And More
- Vaalco Energy Stock: Get A 6.7% Yield With 150% Growth (NYSE:EGY)
- VAALCO Energy executives receive restricted and performance shares
- vaalco energy shareholders approve key proposals at annual meeting
- US lawmakers move to block IMF Central Africa support over oil fund dispute
- Vaalco Energy: Mr. Market Sees A Transition Year (NYSE:EGY)
- VAALCO Energy, Inc. (EGY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
4.14 4.31
Yıllık aralık
3.00 6.45
- Önceki kapanış
- 4.31
- Açılış
- 4.29
- Satış
- 4.16
- Alış
- 4.46
- Düşük
- 4.14
- Yüksek
- 4.31
- Hacim
- 880
- Günlük değişim
- -3.48%
- Aylık değişim
- 7.49%
- 6 aylık değişim
- 10.93%
- Yıllık değişim
- -26.50%
21 Eylül, Pazar