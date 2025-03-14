货币 / EGY
EGY: VAALCO Energy Inc
4.29 USD 0.24 (5.93%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EGY汇率已更改5.93%。当日，交易品种以低点4.07和高点4.29进行交易。
关注VAALCO Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EGY新闻
- Vaalco Energy: Growth Ahead (NYSE:EGY)
- Vaalco Energy: High-Risk, Huge-Reward Bet On African Oil
- VAALCO Energy Q2 2025 slides: Production exceeds guidance amid declining EBITDAX
- Vaalco Energy (EGY) Q2 Earnings Match Estimates
- Vaalco Energy earnings matched, revenue topped estimates
- Murphy Oil (MUR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate Vaalco Energy (EGY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- VAALCO Energy publishes report on government payments for 2024
- Undercovered Dozen: Rigetti Computing, Western Union, Ouster And More
- Vaalco Energy Stock: Get A 6.7% Yield With 150% Growth (NYSE:EGY)
- VAALCO Energy executives receive restricted and performance shares
- vaalco energy shareholders approve key proposals at annual meeting
- US lawmakers move to block IMF Central Africa support over oil fund dispute
- Vaalco Energy: Mr. Market Sees A Transition Year (NYSE:EGY)
- VAALCO Energy, Inc. (EGY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
4.07 4.29
年范围
3.00 6.45
- 前一天收盘价
- 4.05
- 开盘价
- 4.07
- 卖价
- 4.29
- 买价
- 4.59
- 最低价
- 4.07
- 最高价
- 4.29
- 交易量
- 997
- 日变化
- 5.93%
- 月变化
- 10.85%
- 6个月变化
- 14.40%
- 年变化
- -24.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值