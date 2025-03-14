Währungen / EGY
EGY: VAALCO Energy Inc
4.27 USD 0.04 (0.93%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EGY hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.25 bis zu einem Hoch von 4.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die VAALCO Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EGY News
- Which 3 International E&P Stocks Look Most Resilient Now?
- Vaalco Energy: Growth Ahead (NYSE:EGY)
- Vaalco Energy: High-Risk, Huge-Reward Bet On African Oil
- VAALCO Energy Q2 2025 slides: Production exceeds guidance amid declining EBITDAX
- Vaalco Energy (EGY) Q2 Earnings Match Estimates
- Vaalco Energy earnings matched, revenue topped estimates
- Murphy Oil (MUR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate Vaalco Energy (EGY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- VAALCO Energy publishes report on government payments for 2024
- Undercovered Dozen: Rigetti Computing, Western Union, Ouster And More
- Vaalco Energy Stock: Get A 6.7% Yield With 150% Growth (NYSE:EGY)
- VAALCO Energy executives receive restricted and performance shares
- vaalco energy shareholders approve key proposals at annual meeting
- US lawmakers move to block IMF Central Africa support over oil fund dispute
- Vaalco Energy: Mr. Market Sees A Transition Year (NYSE:EGY)
- VAALCO Energy, Inc. (EGY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
4.25 4.31
Jahresspanne
3.00 6.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.31
- Eröffnung
- 4.29
- Bid
- 4.27
- Ask
- 4.57
- Tief
- 4.25
- Hoch
- 4.31
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 10.34%
- 6-Monatsänderung
- 13.87%
- Jahresänderung
- -24.56%
