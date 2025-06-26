КотировкиРазделы
Валюты / DK
Назад в Рынок акций США

DK: Delek US Holdings Inc

31.43 USD 2.95 (10.36%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DK за сегодня изменился на 10.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.66, а максимальная — 31.70.

Следите за динамикой Delek US Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DK

Дневной диапазон
28.66 31.70
Годовой диапазон
11.02 32.61
Предыдущее закрытие
28.48
Open
28.72
Bid
31.43
Ask
31.73
Low
28.66
High
31.70
Объем
4.794 K
Дневное изменение
10.36%
Месячное изменение
11.57%
6-месячное изменение
108.42%
Годовое изменение
71.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.