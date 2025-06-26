Валюты / DK
DK: Delek US Holdings Inc
31.43 USD 2.95 (10.36%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DK за сегодня изменился на 10.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.66, а максимальная — 31.70.
Следите за динамикой Delek US Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.66 31.70
Годовой диапазон
11.02 32.61
- Предыдущее закрытие
- 28.48
- Open
- 28.72
- Bid
- 31.43
- Ask
- 31.73
- Low
- 28.66
- High
- 31.70
- Объем
- 4.794 K
- Дневное изменение
- 10.36%
- Месячное изменение
- 11.57%
- 6-месячное изменение
- 108.42%
- Годовое изменение
- 71.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.