통화 / DK
DK: Delek US Holdings Inc
31.30 USD 0.82 (2.55%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DK 환율이 오늘 -2.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.05이고 고가는 32.43이었습니다.
Delek US Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
31.05 32.43
년간 변동
11.02 32.61
- 이전 종가
- 32.12
- 시가
- 32.41
- Bid
- 31.30
- Ask
- 31.60
- 저가
- 31.05
- 고가
- 32.43
- 볼륨
- 2.153 K
- 일일 변동
- -2.55%
- 월 변동
- 11.11%
- 6개월 변동
- 107.56%
- 년간 변동율
- 70.48%
20 9월, 토요일