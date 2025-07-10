Währungen / DK
DK: Delek US Holdings Inc
32.12 USD 0.96 (3.08%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DK hat sich für heute um 3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.99 bis zu einem Hoch von 32.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Delek US Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DK News
Tagesspanne
30.99 32.30
Jahresspanne
11.02 32.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.16
- Eröffnung
- 31.47
- Bid
- 32.12
- Ask
- 32.42
- Tief
- 30.99
- Hoch
- 32.30
- Volumen
- 2.527 K
- Tagesänderung
- 3.08%
- Monatsänderung
- 14.02%
- 6-Monatsänderung
- 113.00%
- Jahresänderung
- 74.95%
