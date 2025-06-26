货币 / DK
DK: Delek US Holdings Inc
31.46 USD 0.03 (0.10%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DK汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点30.94和高点31.79进行交易。
关注Delek US Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DK新闻
日范围
30.94 31.79
年范围
11.02 32.61
- 前一天收盘价
- 31.43
- 开盘价
- 31.30
- 卖价
- 31.46
- 买价
- 31.76
- 最低价
- 30.94
- 最高价
- 31.79
- 交易量
- 892
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 11.68%
- 6个月变化
- 108.62%
- 年变化
- 71.35%
