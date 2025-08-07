Валюты / DGX
DGX: Quest Diagnostics Incorporated
180.17 USD 0.53 (0.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DGX за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 179.66, а максимальная — 181.59.
Следите за динамикой Quest Diagnostics Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DGX
Дневной диапазон
179.66 181.59
Годовой диапазон
146.17 185.60
- Предыдущее закрытие
- 180.70
- Open
- 180.99
- Bid
- 180.17
- Ask
- 180.47
- Low
- 179.66
- High
- 181.59
- Объем
- 807
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 6.55%
- Годовое изменение
- 16.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.