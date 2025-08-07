КотировкиРазделы
Валюты / DGX
DGX: Quest Diagnostics Incorporated

180.17 USD 0.53 (0.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DGX за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 179.66, а максимальная — 181.59.

Следите за динамикой Quest Diagnostics Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
179.66 181.59
Годовой диапазон
146.17 185.60
Предыдущее закрытие
180.70
Open
180.99
Bid
180.17
Ask
180.47
Low
179.66
High
181.59
Объем
807
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
6.55%
Годовое изменение
16.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.