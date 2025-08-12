Divisas / DGX
DGX: Quest Diagnostics Incorporated
182.30 USD 2.13 (1.18%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DGX de hoy ha cambiado un 1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 180.51, mientras que el máximo ha alcanzado 183.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Quest Diagnostics Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DGX News
Rango diario
180.51 183.45
Rango anual
146.17 185.60
- Cierres anteriores
- 180.17
- Open
- 180.87
- Bid
- 182.30
- Ask
- 182.60
- Low
- 180.51
- High
- 183.45
- Volumen
- 1.086 K
- Cambio diario
- 1.18%
- Cambio mensual
- 1.28%
- Cambio a 6 meses
- 7.81%
- Cambio anual
- 18.28%
