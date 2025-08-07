Währungen / DGX
DGX: Quest Diagnostics Incorporated
183.31 USD 1.01 (0.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DGX hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.70 bis zu einem Hoch von 184.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quest Diagnostics Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
180.70 184.12
Jahresspanne
146.17 185.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 182.30
- Eröffnung
- 181.33
- Bid
- 183.31
- Ask
- 183.61
- Tief
- 180.70
- Hoch
- 184.12
- Volumen
- 969
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 1.84%
- 6-Monatsänderung
- 8.40%
- Jahresänderung
- 18.94%
