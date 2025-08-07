KurseKategorien
Währungen / DGX
Zurück zum Aktien

DGX: Quest Diagnostics Incorporated

183.31 USD 1.01 (0.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DGX hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.70 bis zu einem Hoch von 184.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quest Diagnostics Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGX News

Tagesspanne
180.70 184.12
Jahresspanne
146.17 185.60
Vorheriger Schlusskurs
182.30
Eröffnung
181.33
Bid
183.31
Ask
183.61
Tief
180.70
Hoch
184.12
Volumen
969
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
1.84%
6-Monatsänderung
8.40%
Jahresänderung
18.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K