Devises / DGX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DGX: Quest Diagnostics Incorporated
183.54 USD 0.23 (0.13%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DGX a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 183.30 et à un maximum de 184.89.
Suivez la dynamique Quest Diagnostics Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGX Nouvelles
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Quest Diagnostics à la conférence Baird : Croissance stratégique et défis
- Quest Diagnostics at Baird Conference: Strategic Growth and Challenges
- Quest Diagnostics: A Solid Investment or a Risky Bet?
- Quest Diagnostics launches pharmacogenomic test to improve drug therapy
- Encompass Health (EHC) Up 8.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Quest Diagnostics (DGX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Why Is Chemed (CHE) Up 9.3% Since Last Earnings Report?
- Quest Diagnostics (DGX) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- DGX Stock Gains Following a New Joint Venture With Corewell Health
- Corewell Health, Quest Diagnostics form lab services joint venture
- This Quest Diagnostics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- FDA grants breakthrough device designation to Quest Diagnostics’ cancer test
- Baird downgrades Quest Diagnostics stock rating to Neutral on balanced risk/reward
- Why Is Quest Diagnostics (DGX) Up 8.2% Since Last Earnings Report?
- Should Quest Diagnostics Stock Be in Your Portfolio Right Now?
- What's Behind Hologic's Positive Long-Term Outlook for Cytology Unit?
- Quest Diagnostics stock hits all-time high at 182.43 USD
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Quest Diagnostics (DGX) is a Strong Growth Stock
- Davis New York Venture Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
Range quotidien
183.30 184.89
Range Annuel
146.17 185.60
- Clôture Précédente
- 183.31
- Ouverture
- 183.56
- Bid
- 183.54
- Ask
- 183.84
- Plus Bas
- 183.30
- Plus Haut
- 184.89
- Volume
- 1.376 K
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- 1.97%
- Changement à 6 Mois
- 8.54%
- Changement Annuel
- 19.09%
20 septembre, samedi