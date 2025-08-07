货币 / DGX
DGX: Quest Diagnostics Incorporated
180.17 USD 0.53 (0.29%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DGX汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点179.66和高点181.59进行交易。
关注Quest Diagnostics Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
179.66 181.59
年范围
146.17 185.60
- 前一天收盘价
- 180.70
- 开盘价
- 180.99
- 卖价
- 180.17
- 买价
- 180.47
- 最低价
- 179.66
- 最高价
- 181.59
- 交易量
- 807
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 6.55%
- 年变化
- 16.90%
