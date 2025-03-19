КотировкиРазделы
CTRN: Citi Trends Inc

32.94 USD 1.64 (4.74%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTRN за сегодня изменился на -4.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.77, а максимальная — 34.43.

Дневной диапазон
32.77 34.43
Годовой диапазон
16.18 39.37
Предыдущее закрытие
34.58
Open
34.36
Bid
32.94
Ask
33.24
Low
32.77
High
34.43
Объем
212
Дневное изменение
-4.74%
Месячное изменение
-5.89%
6-месячное изменение
52.78%
Годовое изменение
82.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.