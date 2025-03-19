Валюты / CTRN
CTRN: Citi Trends Inc
32.94 USD 1.64 (4.74%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTRN за сегодня изменился на -4.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.77, а максимальная — 34.43.
Следите за динамикой Citi Trends Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTRN
Дневной диапазон
32.77 34.43
Годовой диапазон
16.18 39.37
- Предыдущее закрытие
- 34.58
- Open
- 34.36
- Bid
- 32.94
- Ask
- 33.24
- Low
- 32.77
- High
- 34.43
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- -4.74%
- Месячное изменение
- -5.89%
- 6-месячное изменение
- 52.78%
- Годовое изменение
- 82.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.