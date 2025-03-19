통화 / CTRN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CTRN: Citi Trends Inc
32.39 USD 1.56 (4.59%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTRN 환율이 오늘 -4.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.69이고 고가는 34.09이었습니다.
Citi Trends Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRN News
- Earnings call transcript: Citi Trends Q2 2025 results show strong growth
- Citi Trends H1 2025 Was Good, H2 2025 Will Be Harder And The Price Is Optimistic (CTRN)
- Citi Trends stock price target raised to $53 from $37 at Craig-Hallum
- Citi Trends stock price target raised to $43 from $40 at DA Davidson
- Citi Trends, Inc. (CTRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Citi Trends Stock Tuesday? - Citi Trends (NASDAQ:CTRN)
- Citi Trends Sales Jump 9 Percent in Q2
- Earnings call transcript: Citi Trends Q2 2025 beats revenue forecast, stock surges
- Citi Trends earnings beat by $1.38, revenue topped estimates
- Citi Trends rises over 2% as Q2 earnings beat, raises full-year outlook
- Citi Trends Posts 9.2% Comp Gain in Q2
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Citi Trends Announces 5th Annual Black History Makers Grant Winners
- DA Davidson raises Citi Trends stock price target to $40
- Citi Trends CTRN Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Citi Trends: Strategy Is Paying Off, But The Stock Has Discounted Improvements (CTRN)
- Citi Trends CEO Asserts It Will Tackle Tariffs with 'Aggressive Growth,' Responsive Adjustments - Citi Trends (NASDAQ:CTRN)
- DA Davidson maintains buy rating on Citi Trends stock after earnings beat
- Citi Trends beats Q1 estimates, raises full-year outlook
- Citi Trends Announces First Quarter Fiscal 2025 Results
- Citi Trends earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Citi Trends Sets Date for First Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Citi Trends Stock: Turnaround Continues, But The Stock Price Is Unattractive (NASDAQ:CTRN)
일일 변동 비율
31.69 34.09
년간 변동
16.18 39.37
- 이전 종가
- 33.95
- 시가
- 33.99
- Bid
- 32.39
- Ask
- 32.69
- 저가
- 31.69
- 고가
- 34.09
- 볼륨
- 469
- 일일 변동
- -4.59%
- 월 변동
- -7.46%
- 6개월 변동
- 50.23%
- 년간 변동율
- 79.25%
20 9월, 토요일