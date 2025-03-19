Valute / CTRN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CTRN: Citi Trends Inc
32.39 USD 1.56 (4.59%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTRN ha avuto una variazione del -4.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.69 e ad un massimo di 34.09.
Segui le dinamiche di Citi Trends Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRN News
- Earnings call transcript: Citi Trends Q2 2025 results show strong growth
- Citi Trends H1 2025 Was Good, H2 2025 Will Be Harder And The Price Is Optimistic (CTRN)
- Citi Trends stock price target raised to $53 from $37 at Craig-Hallum
- Citi Trends stock price target raised to $43 from $40 at DA Davidson
- Citi Trends, Inc. (CTRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Citi Trends Stock Tuesday? - Citi Trends (NASDAQ:CTRN)
- Citi Trends Sales Jump 9 Percent in Q2
- Earnings call transcript: Citi Trends Q2 2025 beats revenue forecast, stock surges
- Citi Trends earnings beat by $1.38, revenue topped estimates
- Citi Trends rises over 2% as Q2 earnings beat, raises full-year outlook
- Citi Trends Posts 9.2% Comp Gain in Q2
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Citi Trends Announces 5th Annual Black History Makers Grant Winners
- DA Davidson raises Citi Trends stock price target to $40
- Citi Trends CTRN Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Citi Trends: Strategy Is Paying Off, But The Stock Has Discounted Improvements (CTRN)
- Citi Trends CEO Asserts It Will Tackle Tariffs with 'Aggressive Growth,' Responsive Adjustments - Citi Trends (NASDAQ:CTRN)
- DA Davidson maintains buy rating on Citi Trends stock after earnings beat
- Citi Trends beats Q1 estimates, raises full-year outlook
- Citi Trends Announces First Quarter Fiscal 2025 Results
- Citi Trends earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Citi Trends Sets Date for First Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Citi Trends Stock: Turnaround Continues, But The Stock Price Is Unattractive (NASDAQ:CTRN)
Intervallo Giornaliero
31.69 34.09
Intervallo Annuale
16.18 39.37
- Chiusura Precedente
- 33.95
- Apertura
- 33.99
- Bid
- 32.39
- Ask
- 32.69
- Minimo
- 31.69
- Massimo
- 34.09
- Volume
- 469
- Variazione giornaliera
- -4.59%
- Variazione Mensile
- -7.46%
- Variazione Semestrale
- 50.23%
- Variazione Annuale
- 79.25%
21 settembre, domenica