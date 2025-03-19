CotationsSections
Devises / CTRN
CTRN: Citi Trends Inc

32.39 USD 1.56 (4.59%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CTRN a changé de -4.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.69 et à un maximum de 34.09.

Suivez la dynamique Citi Trends Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
31.69 34.09
Range Annuel
16.18 39.37
Clôture Précédente
33.95
Ouverture
33.99
Bid
32.39
Ask
32.69
Plus Bas
31.69
Plus Haut
34.09
Volume
469
Changement quotidien
-4.59%
Changement Mensuel
-7.46%
Changement à 6 Mois
50.23%
Changement Annuel
79.25%
